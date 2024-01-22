Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Önüne geleni bıçakladı!
İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı.
8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
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