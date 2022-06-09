Esenyurt'ta alkol aldıkları için darbedilmişlerdi: Saldırganlardan 2’si tutuklandı

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:05

İstanbul Esenyurt'ta Twitter hesabı üzerinden yaşadığı gerici saldırıyı aktaran Dila isminde bir kullanıcı, "Dün apartmanımızın bahçesinde 55 yaşında teyzem ve komşularıyla oturup bir adet bira içtiğimiz için dört-beş erkek tarafından darbedildik! Sesleri duyup aşağıya gelen 60 yaşındaki kalp hastası eniştemi yere düşürüp ayağını kırdılar, hayati tehlikesi var" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından ise bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı öğrenildi.

Paylaşımda, "Hiçbir şey yapmadan 25 yıldır oturduğumuz evimizin bahçesinde bize saldırdılar. 'Ya bu içkileri masadan kaldırın ya bu masayı ve sizi dağıtacağız' dediler. Sonra masayı dağıtıp saldırmaya başladılar. 5 erkek kadınları kafa göz dövdü" ifadelerini kullanan Dila adlı kullanıcı şöyle devam etti:

"25 yıldır doğduğumdan beri oturduğum yer evim. Tüm site kardeş kardeş hep beraber eğleniriz mangal yaparız içeriz. Orucumuzu da açarız iftar yemeği de veririz. Kimsenin kimseye saygısızlığı olmamıştır. Kadınları yanında erkek olmadan sıkıştırıp adam toplayıp dövmek nasıl bir caniliktir."

"5 KİŞİ BİRDEN ARKADAŞIMIZIN BABASINA DA SALDIRDI"

"Amca ya sizden kan dökülecek ya bizden diyor. Karakolda 'ben içirmem yine gidelim siteye yine içirmem içki' diyor. Bizi tehdit ediyor. Sadece 1 bira içildiği için bahçede, ki bahçe ortak bir kamelya ve herkesin alanı her zaman oturulan kendi evimizin bahçesi.

Arkadaşım babasına ne oluyor sakin olun diye aşağı inmesiyle adamı 5 kişi dövmeleri bir oldu. Tek erkeği 5 kişi sakin olun kadınları bırakın diyen yaşlı başlı konuşmaya çalışan kalp hastası bir adamı. Ve en komiği karakolda promil testi yapıldığında bizimkilerin, ayağı kırılan hastanede yatan amcamın hepsinin promili 0 çıktı arkadaşlar 0! Sadece oturup sohbet etmek isteyen 5-6 kadın bunlar."

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Esenyurt'taki sitenin bahçesinde bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Enver Paşa Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde yer alan çardakta oturan bir grup ile yanlarına gelen üç kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bahçede oturanlardan Ayşe T. darbedildi.