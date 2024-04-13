Esenyurt’ta ATM’de 'sahte para' iddiası: Yetkililere çağrı yaptı

Esenyurt’ta bir ATM, para çekmek isteyen birçok vatandaşa sahte para verdi. Sadece 100 TL’lerin sahte olduğunu belirten vatandaşlar o anları video çekerek kayıt altına alınırken, çevrede bulunan farklı ATM’lerinde farklı dönemlerde sahte para verdiği iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:26
Esenyurt’ta ATM’de 'sahte para' iddiası: Yetkililere çağrı yaptı
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Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir ATM’de; Kazım Yılmaz isimli bir vatandaş, para çektikten sonra 100 TL’lik banknotların sahte olduğunu fark etti.

O sırada yine aynı şekilde sahte para alan vatandaşlarda ATM’nin önüne gelerek çektikleri paraları geri yatırdı.

Aynı bölgede daha önce de ATM’lerden sahte para verildiğini belirten vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

ATM’den çektiği paranın sahte olduğunu belirten Kazım Yılmaz, “ATM’den para çektik, verdiği 100 TL’lik banknotların sahte olduğunu anladım. O sırada başka bir vatandaş daha geldi ve sahte para verdiğini söyledi. Biz paraları bir süre uğraştıktan sonra ATM’ye geri yatırdık. Aradan 2 dakika bile geçmeden başka biri daha elinde bir tomar sahte para ile geldi. Bir süre daha orada bekledik ve gelen vatandaşları uyardık. Bir an önce yetkililerin konu hakkında önlem alması gerekiyor” dedi.


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