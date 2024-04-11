İsrail eyleminde eylemciye tokat atmıştı... O komiserle ilgili karar verildi

Yayınlanma: 11.04.2024 - 19:59

Güncelleme: 11.04.2024 - 19:59

İstanbul Taksim’de Türkiye’nin İsrail’e yönelik ticaret ilişkilerinin kesilmesi ve Filistin’le dayanışmak için geçen hafta protesto eylemi yapan yurttaşlara yönelik polis müdahalesi ciddi eleştirilere neden olmuştu. 43 kişinin gözaltına alındığı eylemde türbanlı bir genç kadına tokat atan bir kadın komiserin sert müdahalesi de kameralara yansıdı. Söz konusu müdahalenin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 emniyet personelinin açığa alındığını duyurmuştu ancak genç kadına tokat atan polis amirinin açığa alınıp alınmadığı bilinmiyordu. Cumhuriyet o polis memuruyla ilgili karara ulaştı.

Buna göre; o komiserin açığa alındığı ortaya çıktı. Ulaştığımız emniyet kaynakları olayı doğruladı. ‘Eyleme yönelik yapılan müdahalesinin orantısız olduğu bu şekilde müdahalenin hukuka uygun olmadığı’ nedeniyle ilgili polis memurunun açığa alındığı emniyet kaynaklarınca gazetemize ifade edildi.