Esenyurt'ta balkondan ateş ederek bir kişiyi vurmuştu: Adliyeye sevk edildi!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:30

Güncelleme: 30.12.2023 - 15:30

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi 780. Sokak'ta saat 03.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre; Samet Karakuş adlı kişi, komşuları tarafından evinin gözetlediğini öne sürerek pompalı tüfekle apartman boşluğundan pencerelere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu seken saçmalar sebebiyle Ahmed Farid Safi adlı 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler pompalı tüfekli şüpheli direnmeye devam edince, özel harekat polisinden destek istedi.

EVİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ!

Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Olayda yaralanan Ahmed Farid Safi ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan saldırgan işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet Karakuş, adliyeye sevk edildi.