Pendik'te arkadaş dehşeti: Kafasından silahla vurdu!
Pendik’te bir şahıs tartıştığı arkadaşını silahla kafasından vurarak yaraladı.
İstanbul'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi’nde bulunan bir evde iddiaya göre, uyuşturucu madde etkisindeki bir şahıs tartıştığı Y.T. isimli ev arkadaşını kafasından vurarak yaraladı.
Silah sesini duyan çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurularak yaralanan kişiyi Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri de silahlı şahsı yakalayarak gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- Tescilli Lamas limonunda hasat 5 TL ile başladı
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Erdoğan'dan emeklilere özel indirim
- Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı
- Marmara Denizi'nde deprem!