Trafikte karşılaştı: Aracından inip silahla vurdu!

Kayseri'de Murat Kömür, trafikte karşılaştığı husumetlisi Polat Kamay tarafından tabancayla vurulup yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 17:22
Trafikte karşılaştı: Aracından inip silahla vurdu!
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Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Polat Kamay, trafikte seyir halindeyken husumetlisi Murat Kömür ile karşılaştı.

Aracından inen Kamay ile Kömür arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Polat Kamay belinden çıkardığı tabancayla Kömür'ü sağ bacağından vurarak yaraladı. Ardından olay yerindeki 2 otomobile çarpıp kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Kömür, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Kamay'ın yakalanması için çalışma başlattı.


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