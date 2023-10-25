Soyunma odasında kavga: Fransız yıldız, teknik direktörün yakasına yapıştı!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:01

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:01

Montpellier forması giyen Mamadou Sakho, takımın teknik direktörü Michel Der Zakarian ile fiziksel bir kavgaya karıştı.

Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre, Montpellier'de salı akşamı yapılan antrenman sırasında Sakho, kendisine yapılan bir faulün ardından oyunu durdurmayan teknik direktör Michel Der Zakarian'a sinirlendi ve soyunma odasının yolunu tuttu.

Mamadou Sakho



YAKASINDAN TUTTU, YERE DÜŞÜRDÜ



Sakho'nun ardından soyunma odasına giden Der Zakarian, Fransız futbolcunun antrenmanı bırakmasına kendisinin karar veremeyeceğini söyledi.

İkili arasındaki küfürleşmenin ardından 33 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Der Zakarian'ı yakasından tutarak yere düşürdüğü iddia edildi.

DİĞER FUTBOLCULAR ARAYA GİRDİ

Sakho ve Michel Der Zakarian arasında yaşanan tartışmanın ardından diğer futbolcuların araya girdiği ve kavganın daha da büyümesine engel olduğu belirtildi.

Michel Der Zakarian

Sakho'nun bu sezon sadece aldığı sürenin azlığı nedeniyle de şikayetçi olduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Montpellier'in söz konusu kavganın ardından Sakho'ya yaptırım uygulayabileceği, Fransız futbolcunun sözleşmesinin de feshedilme ihtimalinin olduğu öne sürüldü.

2021 yılından bu yana Montpellier forması giyen Sakho'nun Fransız ekibiyle mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Montpellier, Fransa Ligi'nde oynadığı 8 maçta topladığı 9 puanla 14. sırada yer alıyor.