Denizde kimliği belirsiz bir ceset bulundu
Zonguldak'ta denizde kimliği belirsiz ceset bulundu. Ceset torbasına konulan ceset, kimlik tespiti için hastane morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. denizde ceset gören bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar Sağlık Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine de bildirildi. Denizden sahil güvenlik botu, karadan da polis ekipleri ihbarın yapıldığı bölgede araştırma yaptı.
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri denizde yaptıkları incelemede su üzerine vurduğu görülen cesedi bota aldı.
Ceset torbasına konulan ceset, kimlik tespiti için hastane morguna kaldırıldı.
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