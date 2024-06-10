Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık karıştı
Esenyurt’ta düğün sırasında iki çocuğun telefon kavgasına aileler de karışınca ortalık karıştı. Büyüyen kavga sokağa taşarken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Şehitler Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında iki çocuk arasında telefon kavgası çıktı. Kavga sırasında çocuklardan birinin telefonu yere düşüp camı kırılınca olay büyüyerek sokağa taştı. Kavgaya çocukların ailelerinin dahil olmasıyla ortalık bir anda karışırken iki taraf da birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı
- İşte ilk sandık sonuçları
- 'YKS soruları çalındı' iddiasına açıklama geldi