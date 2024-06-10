Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık karıştı

Esenyurt’ta düğün sırasında iki çocuğun telefon kavgasına aileler de karışınca ortalık karıştı. Büyüyen kavga sokağa taşarken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:29
Esenyurt’ta çocukların telefon kavgasında ortalık karıştı
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Esenyurt Şehitler Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında iki çocuk arasında telefon kavgası çıktı. Kavga sırasında çocuklardan birinin telefonu yere düşüp camı kırılınca olay büyüyerek sokağa taştı. Kavgaya çocukların ailelerinin dahil olmasıyla ortalık bir anda karışırken iki taraf da birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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