Esenyurt’ta demokrasi nöbeti başladı: Kayyumlarla mücadele etmeye devam

Yayınlanma: 04.11.2024 - 19:25

Güncelleme: 04.11.2024 - 19:25

CHP temsilcileri ve yurttaşlar sabah saatlerinde polis ablukası altında olan belediye binasının önünde toplanırken Esenyurt Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri, normal şartlarda bugün düzenlenmesi gereken Belediye Meclisi için belediye binasına alınmadı.

Binadaki CHP Grup Toplantı Odası'nın tabelası da kayyum yönetiminin görevlileri tarafından indirilirken yaşanan arbedede 2 CHP’li meclis üyesi polis tarafından darbedildi. İçeri alınmayan CHP’li meclis üyeleri, bunun üzerine grup toplantısını belediye binasının önündeki açık alanda yapma kararı aldı.

Kayyum nöbeti için her gün farklı CHP kurmaylarının belediye önünde bulunması kararlaştırılırken yapılan ilk nöbete CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katılarak dışarıda toplanan meclis üyelerine ve yurttaşlara seslendi.

Grup toplantısının açılış konuşmasını yapan Özgür Çelik, “Seçilmiş belediye meclis üyelerinin bu toplantıyı burada, bu koşullarda yapıyor olması, Türkiye demokrasisinin 2024 tarihinde nereye geldiğinin, nereye getirildiğinin en açık göstergesidir ” ifadelerini kullandı. Çelik’ten sonra konuşan Çiftçi de polisin uyguladığı ablukaya ve yurttaşların belediye binasının çevresine alınmamasına tepki göstererek "Hukuk devletinin üstünlüğünü savunmaya, hukuk devletine olan inancımızı korumaya devam edeceğiz ve adalet tecelli edene kadar burada, Esenyurt Belediyesi'ni bu zalimlerin elinden korumaya da devam edeceğiz" dedi.

CHP İLÇE BİNASI DA ABLUKAYA ALINDI

Polis ve CHP’liler arasındaki diyaloglar sürerken CHP’nin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ilçe başkanlığının da polis tarafından ablukaya alındığı bilgisi paylaşıldı. Bunun üzerine belediye binası önünde toplanan CHP’liler ve nöbeti destekleyen yurttaşlar polisin belediye binasına kurduğu barikatları aşarak ilçe binasına yürüdü.

Yürüyüş sırasında sık sık polis ve yurttaşlar arasında arbede yaşanırken önce CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın polis tarafından çembere alınarak ittirildi. Daha sonra İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de polis tarafından uygulanan sert müdahaleden etkilendi.

İlçe binasında nöbet için yol haritası çizen CHP’liler, saat 17’de ilçe başkanlığının önünde toplanma kararı alırken yurttaşları da ilçe başkanlığının önüne davet etti. CHP’li ilçe örgütlerinin yanında DEM Parti, TİP, Sol Parti başta olmak üzere pek çok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da nöbete katılarak Özer’in tutuklanmasına ve kayyum yönetimine tepki gösterdi.

KAYYUM ATANAN MARDİN, BATMAN VE HALFETİ İLE DAYANIŞMA

Saat 17’de ilçe başkanlığı önünde düzenlenen nöbette konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevlerinden alınarak yönettikleri belediyelere kayyum atanmasına da tepki gösterdi.

CHP’nin yalnızca kendi derdiyle dertlenen bir parti olmadığını belirten Günaydın, “Bu sabah uyandık. Neyle uyandık? Mardin'e, Batman'a ve Halfeti'ye de aynı şekilde bir kayyum atamışlar. Devlet Bahçeli değil miydi el uzatan? Arkasından grup toplantısında değil miydi İmralı’dan yol geçsin diyenler? Bu insanların tamamı 31 Mart'ta seçilmedi mi? Hukuki durumda değişen ne var?” diyerek kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Kayyum nöbetine katılan yurttaşlar da parti farketmeksizin seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasına ve kayyum atamalarına karşı olduklarını ifade ederek “Kayyumlar gidecek biz kalacağız” dedi.

NÖBET 17 KASIM’A KADAR SÜRECEK

Parti yönetiminin aldığı karar doğrultusunda bugün başlayan kayyum nöbetinin 17 Kasım Pazar gününe kadar sürdürüleceği aktarıldı. Bu kapsamda her gün en az bir milletvekili, belediye başkanı, ilçe başkanı ve il yöneticisinin, İstanbul İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda Esenyurt’ta olacağı belirtildi.

Nöbet yarın Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gamze İlgezdi, Enis Berberoğlu ve Sezgin Tanrıkulu’nun katılımıyla devam edecek. CHP’liler yine saat 17.00’de CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nın önünde Esenyurtlu yurttaşlarla buluşacak.