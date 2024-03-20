İTÜ'de patlama... Elektrik panolarında yangın çıktı

Şişli'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü’nde elektik panoları yandı. Yanan panolardaki patlama sırasında 1 personel bacağından yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:21
İTÜ'de patlama... Elektrik panolarında yangın çıktı
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İTÜ Taşkışla Kampüsü Mimarlık Fakültesi'ndeki elektrik panolarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında panolarda patlama meydana geldi.

Fakültede çalışan 1 kadın bacağından ve ellerinden yaralandı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan panolara müdahale ederken, sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.



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