Esenyurt’ta çocukları taciz eden şahıs yakalandı
İstanbul’un Esenyurt’ta oyun oynayan iki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli Polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesinde 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğramıştı. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda Kimlik bilgileri tespit edilen H.M. isimli şahıs Fatih Mahallesinde bulunan ikamet adresinde 06.10.2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan hakkında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #İstanbul #Esenyurt #çocuğa cinsel istismar
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