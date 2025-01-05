Esenyurt’ta güpegündüz 'motosiklet' hırsızlığı: Anbean kameraya yansıdı
Esenyurt’ta park halinde ve zincirle bağlı bulunan motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Hırsızlık, Namık Kemal Mahallesi 112’nci Sokak’ta bulunan bir binanın önünde 4 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
Kimliği belirlenemeyen bir kişi park halindeki motosikletlerden birini gözüne kestirdi. Motosikletin yanına gelen şüpheli dakikalar içinde motosikletin zincirini açmayı başardı.
Aynı sokakta aracıyla ilgilenenlere ve yoldan geçenlere aldırmayan şüpheli motosikleti çalıp sokaktan uzaklaştı.
MOTORUN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Motosikletinin çalındığını fark eden araç sahibi ise, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #hırsızlık #Esenyurt
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