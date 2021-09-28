Esenyurt'ta itfaiye eri, çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
Esenyurt'ta itfaiye eri olarak çalışan Sebahattin Can isimli şahıs, iddiaya göre eşi Melika Can ile tartıştı. Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren şahıs, daha sonra dışarı çıkarak "Karımı öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.
Esenyurt'ta eşini boğarak öldüren itfaiye eri annesini aradıktan sonra dışarı çıkarak "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı.
Orhangazi Mahallesi'ndeki bir sitede oturan itfaiye eri Sebahattin Can (36) iddiaya göre eşi Melike Can (28) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Sebahattin Can eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü. Sebahattin Can annesini arayarak durumu anlattıktan sonra dışarı çıkarak "Eşimi öldürdüm, polisi arayın" diye bağırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Melike Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan itfaiye eri bu sabah adliyeye sevk edildi.
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