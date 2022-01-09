Esenyurt’ta mahalleli ile Suriyeli grup arasında kavga: 1 kişi gözaltına alındı

09 Ocak 2022 Pazar, 23:58

Esenyurt'un Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.





Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.



Görüntülerde ayrıca, "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganı atıldığı görüldü. Ayrıca Suriyeli birine ait olduğu iddia edilen bir dükkanın taşlandığı da öne sürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 1 kişi gözaltına alındı.