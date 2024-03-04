Esenyurt'ta iplik yüklü kamyon, park halindeki araçların üzerine devrildi
Esenyurt'ta, iplik yüklü kamyonun park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.
Aydın G. yönetimindeki 34 GN 9321 plakalı iplik yüklü kamyon, Namık Kemal Mahallesi'nde bir sokağa girmek için manevra yaptığı sırada park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.
Kamyonun üzerine devrildiği araçlardan biri kayarak, önündeki başka otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
Kazada 4 araçta hasar oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.
Bu arada kaza anı bir işyerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi.
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