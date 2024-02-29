Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatısında yangın

Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 19:02
Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatısında yangın
Abone Ol google-news

Olay, saat 16.45 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 963. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki beş katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangın haberleri itfaiye haberleri Olay yeri haberleri

İlgili Haberler

Tek yaşadığı evinde çıkan yangında öldü: Müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrildi

Tek yaşadığı evinde çıkan yangında öldü: Müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrildi
Karabük'te cimnastik aletlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Karabük'te cimnastik aletlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
'Instagram hikayesi' duvarda mahsur bıraktı: Yardımına itfaiye koştu

'Instagram hikayesi' duvarda mahsur bıraktı: Yardımına itfaiye koştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'

Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'
Pendikspor’da İbrahim Üzülmez dönemi!

Pendikspor’da İbrahim Üzülmez dönemi!
AKP adayına sahte diploma iddiası

AKP adayına sahte diploma iddiası
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti

Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…
Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'

Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'
Son dakika… TFF, yayın ihalesini iptal etti!

Son dakika… TFF, yayın ihalesini iptal etti!