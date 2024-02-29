Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatısında yangın

Yayınlanma: 29.02.2024 - 19:02

Güncelleme: 29.02.2024 - 19:04

Olay, saat 16.45 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 963. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki beş katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.