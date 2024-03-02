Son Dakika... Esenyurt'ta cami minaresi apartmanın üzerine düştü!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Esenyurt’ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada şerefesine vinç yardımıyla bağlanan halatın kopmasıyla minare bir binaya çarparak zemine düştü. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 17:00
Son Dakika... Esenyurt'ta cami minaresi apartmanın üzerine düştü!
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İstanbul Esenyurt’ta bir camii minaresinde güçlendirme çalışmasında korkutan bir kaza meydana geldi. Vinç yardımıyla bağlanan halatın kopmasıyla minare apartmanın zeminine düştü.

Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Vinç operatörü, görüntü almak isteyen gazetecilere engel olmaya çalıştı.

Devrilen minare dron kamerasıyla böyle görüntülendi.


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