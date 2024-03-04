Esenyurt’ta okul servisi bekleyen 10 yaşındaki çocuğa kamyonet kasasının kapağı çarptı

İstanbul Esenyurt’ta kaldırımda okul servisi bekleyen çocuğa, seyir halindeki kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken küçük çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:44
Esenyurt’ta okul servisi bekleyen 10 yaşındaki çocuğa kamyonet kasasının kapağı çarptı
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Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kaldırımda servis bekleyen 10 yaşındaki Elif Bolat’a sokağa giren kamyonetin açık kalan kasasının kapağı çarptı.

Bolat, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kaldırımda bekleyen Bolat’a arka kapağı açık şekilde ilerleyen kamyonetin kasa kapağının çarptığı ve çocuğun yere düştüğü anlar yer aldı.

Yaşanan kazayla ilgili olarak çocuğun abisi Berkay Bolat,Kardeşim servise binecekti kaldırımdaydı. Kamyonetin kapağı açılmış bir şekilde. Kardeşime çarptı kaldırımda. Hiçbir şey anlamadık. Bu gibi olaylar da çok oluyor zaten. Bunun sorumluluğunu almak gerekiyor. Şikayetçi olmadık. Çarpan kişi gelip özür diledi. Kardeşimin durumu çok şükür iyi. Bizim başımıza geldi. Herkes tedbirli olsun. Kamyoneti olanlar, arabaları olanlar dikkatli olsun. Dışarıdaki çocuklarda dikkatli olsun. Bizim başımıza geldi. Başkasının başına gelmesin” dedi.


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