Esenyurt’ta İran uyruklu kişi 25. kattan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta bir sitenin marketinde çalışan İranlı şahıs, 25. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 09:45
Esenyurt’ta İran uyruklu kişi 25. kattan düşerek hayatını kaybetti
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İstanbul dün gece 01.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan bir sitede iddiaya göre, sitenin marketinde çalışan İranlı Mohammadamın B., henüz belirlenemeyen bir sebeple 25. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Düşen şahsın gören site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, İranlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahsın ölüm haberini alan yakınları siteye gelerek sinir krizi geçirdi.

BORÇLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şahsın bir süredir borçları nedeniyle çevresinden para istediği öğrenildi.


Esenyurt Şüpheli ölüm

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