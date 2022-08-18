Esenyurt'ta İYİ Partililere saldıranlar MHP yöneticisi çıktı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:14

Esenyurt’ta üye kayıt karavanı açan İYİ Parti üyeleri, dün akşam saatlerinde 20-25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda iki İYİ Partili yaralanırken, polis ifadesine göre saldırganların Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esenyurt ilçesi yöneticileri olduğu anlaşıldı.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre, saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan grup, akşam saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Saldırganlar, polise verdikleri ifadelerinde, kavganın çıkma sebebini “Bize küfür ve hakaret ettiler” diye anlatırken kendilerinin de şikayetçi olacaklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’nin Esenyurt’ta açtığı üye kayıt standına 20-25 kişilik bir grup saldırı düzenlemiş, saldırıda iki İYİ Partili yaralanmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün Esenyurt’ta yaptığı konuşmasında, saldırganların bir siyasi partide yönetici olduklarını söylerken, “Biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Saldırı sonrasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Kalleş saldırılarınız bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Şiddete karşı inadına kardeşlik, otoriterliğe karşı inadına demokrasi!” demişti.