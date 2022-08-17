İYİ Parti karavanına 20-25 kişilik bir grup saldırı düzenledi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:49

Bugün saat 16.40 sıralarında Esenyurt Kıraç Osmangazi Mahallesi'nde İYİ Parti karavanına saldırı gerçekleşti.

Saldırganlar arasında, bölgede esnaf ziyareti yapan MHP'li şahısların da olduğu belirlendi.

Olayda, iki İYİ Partili yaralandı. Yaralananlardan biri ayakta tedavi edilirken, durumu diğerine göre daha kötü olan bir diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, yaralanan isimlerin Esenyurt İlçesi Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol olduğu belirtildi.

İlçe Başkanı Hakan Akkuş ve partililer, konuyla ilgili Emniyet'te işlemlerini sürdürüyor.