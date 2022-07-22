Esenyurt'ta kaçak muayenehaneye baskın: 1 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'ta, ruhsatsız olduğu tespit edilen ağız ve diş sağlığı muayenehanesi ile güzellik merkezinde, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen bakım malzemeleri ile son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ilaç bulundu. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen muayenehanede bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Esenyurt Pınar Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda ruhsatsız olarak işletilen ağız ve diş sağlığı muayenesi ile güzellik merkezine, dün saat 14.00 sıralarında, polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Yapılan incelemelerde kaçak yollarla ülkeye sokulan bakım malzemeleriyle, son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar bulundu. Muayenehanede bulunan bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bakım malzemeleri ve ilaçlara zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Rapor tutulduktan sonra iş yeri de mühürledi.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- İşçilere SMS ile çağrı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Koca: 14 kişi yoğun bakımda
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge