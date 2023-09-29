Esenyurt’ta kına gecesinde 'Halay başı olma' kavgası

Esenyurt'ta kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında halay başı olma kavgası çıktı. Halay mendilini almak isteyen taraflar sokakta birbirine girerken yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 10:14
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında halay çekilirken tartışma çıktı.

Tartışmanın sebebinin ise iki tarafın da mendili alarak halay başı olmak istemeleri olduğu öğrenildi. Bir süre sonra taraflar arasında hakaret başladı. 

Bir anda birbirine giren gelin ve damadın akrabaları sokağa çıkarak adeta ortalığı birbirine kattı. Sokakta birbirlerine vuran taraflar eğlenceye gelen diğer kişiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yaşanan 'halay başı' kavgası ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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