Esenyurt'ta markette '1.5 TL’lik komisyon' kavgası
Esenyurt’ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kredi kartıyla ödeme yapan müşteriden ekstra 1.5? almak isteyen esnaf yumrukların hedefi oldu. Çıkan kavgada taraflar birbirine girerken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Esenyurt Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi. Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti.
Durumu market sahibi Nihat K.’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı. Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı.
YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI
Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu. Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı. Kavga sonrası yüzü kanlar içinde kalan Nihat K., tedavisinin ardından durumu polis ekiplerine şikayet etti.
Yaşanan tartışma ve kavga anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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