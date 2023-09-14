Esenyurt'ta önüne gelene saldırmıştı: Kadın şüpheli hakkında yeni gelişme
Esenyurt'ta yoldan geçenlere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.
Bağdat Caddesi'nde yoldan geçenlere saldırmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer alan ve dün gözaltına alınan S.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe gönderildi. Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.J'nin tutuklanmasına karar verdi.
Şüphelinin olaya ilişkin sorulan ifadesinde "Size ne? Sizi ilgilendirmez" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Bağdat Caddesi'nde bir kadının, yoldan geçen kişilere saldırdığı ve caddedeki araçlara da tekme attığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J'nin Esenyurt'ta gözaltına alındığı duyurulmuştu.
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