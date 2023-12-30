Esenyurt'ta, pompalı tüfekle komşularına ateş açtı: 1 yaralı

Esenyurt'ta komşuları tarafından gözetlendiğini iddia eden bir kişi, pompalı tüfekle evlerin pencerelerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken saldırgan özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:15
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Ardıçlı Mahallesi 780. Sokak'ta, saat 03.00 sıralarında kimliği bilinmeyen bir kişi, komşuları tarafından evinin gözetlediğini öne sürerek pompalı tüfekle apartman boşluğundan pencerelere doğru ateş açtı.

Açılan ateş sonucu seken saçmalar sebebiyle 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken olay yeri inceleme ekipleri apartmanda incelemelerde bulundu.

Gözaltına alınan saldırgan işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.


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