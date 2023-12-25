Esenyurt'taki tekel bayi cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı! Avukatlar Cumhuriyet'e konuştu: 'Yeterli değil'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:31

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:31

Esenyurt'ta temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan bilgiye göre Esenyurt İlçesi Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yeri içerisinde taraflar arasında meydana gelen tartışma ve ateşli silahla ateş edilmesi neticesinde maktul Yunus Emre Erzen'in yaralanarak öldüğü, maktul Batuhan Bayındır'ın yaralanarak öldüğü, müşteki Yusuf Erzen'in yaralandığı, şüpheli Murat Özer'in yaralandığı belirlendi.

Olay üzerine yürütülen soruşturmada, Maktul Yunus Emre Erze 'in babası müşteki Cantürk Erzen'in şirketi ile şüpheliler Murat Özer, Tarık Özer ve Servet Özer'in şirketleri arasında alacak borç meselesinden husumet bulunduğu, olaydan önce şüpheli Servet Özer'in müşteki Cantürk Erzen'in azmettirmesi ve iştiraki ile oğlu Mehmet Erzen tarafından aynı tekel bayi içerisinde silahla kasten yaralandığı belirtildi.

İFADELER YER ALDI

Şüpheli Murat Özer, savunmasında müşteki Cantürk Erzen'in ağabeyi Tarık Özer'e borcunu ödememesi üzerine Tarık'ın Cantürk'ü icraya verdiğini, bu sebeple olay günü Cantürk Erzen'in Whatsapp tan hakaret içerikli Durum paylaşımı yaptığını, kendilerinin de sulh yapmak için Cantürk Erzen ile konuşmak istediklerini, tekel bayisinde Yunus Emre Erzen'in agresif şekilde davranması üzerine sakinleşmesi için elini omzuna koyduğunu belirtti. Ayrıca Yunus Emre'nin elini ittiğini ve kasanın altındaki silaha yöneldiğini, bunun üzerine silahı almaması için kendisini engellemek için Yunus Emre'yi ittiğini ve kafasına içki şişesiyle vurduğunu, Yunus Emre'nin kasanın altından silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini ancak 2 kurşunun ayağına isabet ettiğini, diğer şüphelilerin kendisine yardım etmek ve Yunus Emre'yi engellemek için müdahale ettiklerini söyledi. Şüpheli Servet Özer ise ifadesinde, olay günü amcasının oğlu şüpheli Murat Özer'in kendisini arayarak müşteki Cantürk Erzen'in Whatsapp Durum paylaşımında kendilerine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğunu, Cantürk Erzen ile konuşmak üzere tekel bayisine gideceklerini söylemesi üzerine kendisinin de tekel bayisine gittiğini, şüpheli Murat Özer ile maktul Yunus Emre Erzen arasında arbedebaşlaması ve birden fazla kez silah sesleri gelmesi üzerine ayırmak için aralarına girmeye çalıştığını belirtti.

Deliller ve ifadeler değerlendirildiğinde iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Özer ailesi ile Erzen ailesi arasında alacak borç meselesinden önceye dayalı husumet bulunduğu belirlendi. Bu olaydan yaklaşık 2 ay önce müşteki Cantürk Erzen'in oğlu Mehmet Erzen'in şüpheli Servet Özer'i silahla kasten yaraladığı ve davanın sürdüğü belirlendi. Olay günü şüpheliler Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in birbirlerini telefonla arayarak bir araya geldikleri ve birlikte suç işleme kararı ile müşteki Cantürk Erzen’i aramaya gittikleri, olay yerine geldikleri araç içerisinde şüpheli Tarık Özer’in yurt dışına çıkması için gerekli olan pasaportun bulunduğu belirtildi. Şüpheli Murat Özer’in maktul Yunus Emre Erzen'in başına defalarca içi dolu cam şişeyle vurduğu belirlendi."

Şüpheliler hakkında; Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürmeye Teşebbüs, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlarından dava açıldı.

"YETERLİ DEĞİL"

Müştekilerin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "İddianame yeterli değil. Canavarca hisle öldürme hükümlerinden savcı şüphelileri sevk etmemiş. Vücudunda 9 adet mermi bulunan Yunus Emre Erzen'in kamuoyunda da yer aldığı şekliyle hunharca öldürülmesinde bu nitelikli hali de yer verilmesi gerekirdi. Buna ilişkin beyanlarımızı da mahkemede yineleyeceğiz" dedi.