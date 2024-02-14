Sahte polis asayiş uygulamasında yakayı ele verdi: Evi mühimmat deposuna çevirmiş

Esenyurt’ta sahte polis asayiş uygulamasında güven timlerinin şüphesi üzerine yakalandı. Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahsın evinde yapılan aramada silah, av tüfeği, çok sayıda fişek, muşta, jop, sahte polis yeleği ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 21:23
Sahte polis asayiş uygulamasında yakayı ele verdi: Evi mühimmat deposuna çevirmiş
Abone Ol google-news

Esenyurt’ta 12 Şubat 2024'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında ekipler durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. U.S. isimli şahıs kendisini polis kimliği ile tanıtarak polis olduğunu söyledi. Şüphe üzerine şahsın kimliği kontrol edildi. Yapılan kontrolde şahsın polis kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Göz Atın
Esenyurt’ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 'kripto para' ayrıntısı

Esenyurt’ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 'kripto para' ayrıntısı
14 yaşındaki stajyer sıkıştığı makinede dakikalarca kurtarılmayı bekledi: Hayatını kaybetti

14 yaşındaki stajyer sıkıştığı makinede dakikalarca kurtarılmayı bekledi: Hayatını kaybetti

Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 235 adet tabanca fişeği, 37 adet av tüfeği fişeği, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sahte polis yeleği, 1 adet çelik yelek, 2 adet el telsizi ve 1 adet telsiz şarj aleti, 1 adet çelik kask, 2 adet kasatura, 1’er adet askeri bıçak ve muşta, 2 adet cop, 5 adet tüfek kabzası, 1 adet tabanca feneri, 2 adet polis çakarı, 1 adet mermi kutusu, 2 adet yüzbaşı rütbesi apoleti, 2 adet askeri mont, 1’er adet kamuflaj pantolon ve gömlek, 3 adet tabanca kılıfı, 2 adet tüfek çantası ele geçildi. Evde bulunan D.Y.S. isimli kadın da gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Y.S serbest bırakılırken, U.S. isimli şahıs ise ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından tutuklandı.


Esenyurt haberleri sahte polis haberleri ruhsatsız tabanca haberleri

İlgili Haberler

Lice’de terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Lice’de terör operasyonu: 19 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi
Burdur’da farklı suçlardan hapis cezası olan 5 firari yakalandı

Burdur’da farklı suçlardan hapis cezası olan 5 firari yakalandı
73 yaşındaki şahıs evinde sahte içki imal ederken yakalandı

73 yaşındaki şahıs evinde sahte içki imal ederken yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi

İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi
Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: 'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın'

Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: 'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın'
Uykusuzluğu önleyecek 10 doğal besin

Uykusuzluğu önleyecek 10 doğal besin
Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi

Gelen görüntüler tepki toplamıştı: İstanbul Üniversitesi’nden açıklama geldi
Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…

Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…
Veba geri geldi: İnsana bulaştı

Veba geri geldi: İnsana bulaştı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…