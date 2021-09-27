Esenyurt'ta silahlı saldırı: Kahvaltı ettiği iki kişiyi vurdu
Esenyurt’ta bir pastaneye kahvaltı yapmak için gelen grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan olay sonucunda silahını çeken şahıslardan biri, iki kişiyi vurarak kayıplara karıştı.
Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Esenyurt'a bağlı Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre pastaneye kahvaltı yapmak için gelen bir grup kişi arasında tartışma başladı.
İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada şahıslardan biri silahına sarılarak Ö.V. ve S.Ö. isimli arkadaşını vurdu. Olay sonrasında silahlı saldırgan kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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