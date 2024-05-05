Esenyurt’ta sokakta silahla dehşet saçan maganda kamerada

Esenyurt’ta eline aldığı tabancayla etrafa rastgele ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 17:40
Esenyurt’ta sokakta silahla dehşet saçan maganda kamerada
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Muhammed N.K. isimli şahıs elindeki tabancayla gündüz vakti sokak ortasında etrafa rastgele ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası Muhammed N.K., olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


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