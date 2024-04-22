Tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtılar, 'konum etiketi' ile sosyal medyada paylaştılar

Samsun'da nişana katılan 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:20
Tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtılar, 'konum etiketi' ile sosyal medyada paylaştılar
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Ayvacık ilçesi Çamlıkale Mahallesi'nde 20 Nisan'da yapılan nişana katılan 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya peş peşe ateş açtı.

Hem ateş açıp hem de otomobiline sabitlediği cep telefonu kamerası ile o anları kaydeden N.T., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

'Çamlıkale Köyü' konum etiketi ile paylaşılan görüntüler, tepki çekti. 5 kişiden bazılarının farklı noktalarda da silahla ateş açtığı görüldü. 


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