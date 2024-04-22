Tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtılar, 'konum etiketi' ile sosyal medyada paylaştılar

Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:20

Güncelleme: 22.04.2024 - 11:20

Ayvacık ilçesi Çamlıkale Mahallesi'nde 20 Nisan'da yapılan nişana katılan 5 kişi, tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya peş peşe ateş açtı.

Hem ateş açıp hem de otomobiline sabitlediği cep telefonu kamerası ile o anları kaydeden N.T., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

'Çamlıkale Köyü' konum etiketi ile paylaşılan görüntüler, tepki çekti. 5 kişiden bazılarının farklı noktalarda da silahla ateş açtığı görüldü.