MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

11 Kasım 2022 Cuma, 10:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde, taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.