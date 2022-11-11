MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde, taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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