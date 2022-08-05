Esenler'de 'taciz' iddiası: Ortalık savaş alanına döndü

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:48

Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde 4 Ağustos Perşembe gece saatlerinde iddialara göre, mahallede esnaflık yapan R.D., alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi.

ZIRHLI ARACA ALINDI

Kadınların şikâyeti üzerine mahalleli R.D.'ye saldırdı. R.D. işyerine girerek kapıları kapattı. Çevik kuvvet ve özel harekât polisinin de yardımıyla şüpheli, kızgın kalabalığın içerisinden çıkartılıp zırhlı araca alındı.

Bazı mahalle sakinleri zırhlı aracın önünü kesti. Güçlükle mahalleden çıkarılan R.D. polis merkezine götürüldü. Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

"ÖĞRENDİK Kİ TACİZ ETMİŞ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet İzci, "Olaylar saat 00.00'da başlamış. Daha sonra öğrendik ki burada bir kişi taciz etmiş. Esnafsın, senin insanları taciz etmen olmaz" dedi.