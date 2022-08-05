Esenler'de 'taciz' iddiası: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Esenler'de, esnaflık yapan R.D., kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalıktan güçlükle kurtardı.
Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde 4 Ağustos Perşembe gece saatlerinde iddialara göre, mahallede esnaflık yapan R.D., alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi.
ZIRHLI ARACA ALINDI
Kadınların şikâyeti üzerine mahalleli R.D.'ye saldırdı. R.D. işyerine girerek kapıları kapattı. Çevik kuvvet ve özel harekât polisinin de yardımıyla şüpheli, kızgın kalabalığın içerisinden çıkartılıp zırhlı araca alındı.
Bazı mahalle sakinleri zırhlı aracın önünü kesti. Güçlükle mahalleden çıkarılan R.D. polis merkezine götürüldü. Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
"ÖĞRENDİK Kİ TACİZ ETMİŞ"
Mahalle sakinlerinden Mehmet İzci, "Olaylar saat 00.00'da başlamış. Daha sonra öğrendik ki burada bir kişi taciz etmiş. Esnafsın, senin insanları taciz etmen olmaz" dedi.
Video Haberler
- Sarıgül’den dürüm ayran isyanı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- İpler dolandı, 'yedek paraşütü' hayatını kurtardı
- 'MEB Bakanı o koltukta oturduğu sürece...'
- Anadolu Adliyesi'nde asma tavan çöktü
- Ünlü oyuncu gözaltına alındı
- Erdoğan, Rusya'da: Soçi'de kritik görüşme
- Rusya'dan Erdoğan'a Akkuyu telefonu
- Gurbetçi gençlerin otomobiline 'elektrik direği' devrild
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'
- Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş