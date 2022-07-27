Avcılar'da 'taciz' iddiası: Mahalleli birbirine girdi

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:05

Cihangir Mahallesi Nalbant Sokak'ta 26 Temmuz Salı akşamı saat 23.30 sıralarında L.İ.Ö. (52) isimli kişi, 1.5 ay önce satın aldığı evine, A.K. (15), B.A. (16) ve A.H.B. (17) isimli 3 erkek çocuğunu davet etti.

ÇOCUKLAR AİLELERİNE HABER VERDİ

Çocuklarla evin balkonunda sohbet eden L.İ.O., bir süre sonra iddiaya göre mutfağa geçen A.K.'ye cinsel istismarda bulunmak istedi. Çocuğun bağırarak tepki vermesi ardından, çocuklar evden ayrıldı. Çocuklar olayı ailelerine ve polise haber verdi.

Olayın duyulmasıyla kısa sürede toplanan mahalle sakinleri, L.İ.Ö.'yü linç etmek istedi. Polis ekibi bir yandan öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, şüpheliyi de gözaltına almaya çalıştı.

"YENİ ALMIŞTI BU DAİREYİ, KİMSE İLE KONUŞMAZDI"

Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş eden polis, eve girerek şüpheli L.İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli sorguya alındı.

Mahalle sakini İsmail Altun, "Yeni almıştı bu daireyi. Kimse ile konuşmazdı. Olayın duyulmasından sonra hiç kimse ona bir şey yapamadı. Polis toplananları dağıtmak için bir şarjörü havaya boşalttı. Ona bir şey yapamadık" dedi.