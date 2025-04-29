Esenyurt'ta yaptırdığı dövmeyi beğenmedi: Stüdyoya kurşun yağdırdı!

Esenyurt'ta dövmesinin kötü yapıldığını öne süren bir şüpheli, dövme stüdyosuna kurşun yağdırdı. O anları cep telefonu ile kaydettirerek işyeri sahibine gönderen şüphelinin, daha önce karıştığı başka bir olay sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Esenyurt'ta yaptırdığı dövmeyi beğenmedi: Stüdyoya kurşun yağdırdı!
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DHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:09

Olay, 1 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koluna yapılan dövmeyi beğenmeyen İsmail Y., telefonla dövmeciyi arayarak tehdit etti.

Telefon görüşmesinin ardından kapüşon ve maske takarak dövme stüdyosunun önüne gelen İsmail Y., işyerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

Şüpheli, dövme stüdyosunu kurşunladığı anları da başka bir kişiye cep telefonu ile kaydettirerek işyeri sahibine gönderdi.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından kimliği tespit edilen İsmail Y.'nin, karıştığı başka bir suç sebebiyle polise yakalandığı ve çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandığı öğrenildi.


Etiketler: #Esenyurt #dövme #silah

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