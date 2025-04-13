Esenyurt'taki kadın cinayetinde yeni gelişme!
Esenyurt'ta tartıştığı kız arkadaşı Melisa N.G.'yi (17) bıçakla yaralayan Hasan E. (17) anne Sevda Gül'ü de (49) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.
Olay, 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa N.G.'yi görmek için daireye geldi.
İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Evran, önce kız arkadaşını bıçakla yaraladı ardından da kız arkadaşının annesinin kafasına sert bir cisimle vurdu. Saldırgan, olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, annenin hayatını kaybettiği belirlerken, şüphelinin ağır yaralanan kız arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda Gül'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
DAİREDEN ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA
Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerine ihbar edildikten sonra şüpheli Hasan E.'nin evden çıktığı anlar görülüyor.
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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