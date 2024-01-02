Esenyurt'taki lüks otomobil hırsızlığı... İki şüpheli tutuklandı!
Esenyurt'ta park halindeki lüks otomobili çekici yardımıyla çaldıktan sonra parçalara ayırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 2 Aralık'ta Y.O.'ya ait otomobilin Esenyurt'ta çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliler M.D. (22) ve H.Ş.'yi (45) 28 Aralık'ta Bakırköy'de gözaltına aldı. Belirlenen adreste yapılan aramada çalınan otomobilin parçalara ayrıldığı tespit edildi.
Haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık anı otoparktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde hırsızlık şüphelilerinin otomobili çekiciye bindirdikleri anlar yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Komünist Başkan' ile ilgili çarpıcı iddia
- Yine yolcu otobüsü faciası!
- Yandaş medyanın 'yılbaşı' yalanı ortaya çıktı!
- Yumruklayan şüpheli tutuklandı!
- 'Cumhurbaşkanının diploması izne bağlı kalamaz'