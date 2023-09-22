Esenyurt'taki silahlı saldırı olayında yeni gelişme

Esenyurt'ta birbirlerine silahla ateş ederek olayla ilgisi bulunmayan bir kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:54
Esenyurt'taki silahlı saldırı olayında yeni gelişme
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında birbirlerine silahla ateş eden şüphelilerden birinin silahından çıkan kurşun, olayla ilgisi bulunmayan bir kişiye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışma başlatan ekipler, silahla birbirlerine ateş eden şüphelilerin S.Ş.B. ile E.Ç. olduğunu belirledi.

Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada tarafların birbirlerine ateş etme anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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