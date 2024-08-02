Esenyurt'taki silahlı saldırı olayında yeni gelişme

Esenyurt'ta motosiklet üzerinden restorana açtığı ateş sonucu bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:45
Esenyurt'taki silahlı saldırı olayında yeni gelişme
Abone Ol google-news

Doğan Araslı Bulvarı'na 16 Temmuz'da motosikletle gelerek restorana açtığı ateş sonucu, buradan geçen A.S.A'nın ölümüne neden olan şüpheli O.E'nin kimliği belirlendi.

Adresi tespit edilen şüpheli O.E. Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince yakalandı. Emniyette 8 suç kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Doğan Araslı Bulvarı'na motosikletle gelen şüpheli, buradaki restorana silahla ateş açtıktan sonra kaçmış, saldırı sırasında restoranın önünden geçen yabancı uyruklu kişi vurularak yaralanmıştı.

Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


Esenyurt haberleri motosiklet haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Silahlı saldırgan dehşet saçtı: 2 polisi yaraladı, ailesini rehin aldı!

Silahlı saldırgan dehşet saçtı: 2 polisi yaraladı, ailesini rehin aldı!
Kuaföre silahlı saldırı: 1'i hamile 2 kadın yaralandı

Kuaföre silahlı saldırı: 1'i hamile 2 kadın yaralandı
Arkeologlar keşfetti: 3 bin 600 yıllık silah ve mücevherat bulundu

Arkeologlar keşfetti: 3 bin 600 yıllık silah ve mücevherat bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler