Silahlı saldırgan dehşet saçtı: 2 polisi yaraladı, ailesini rehin aldı!

Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaralayıp bir eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:13
Silahlı saldırgan dehşet saçtı: 2 polisi yaraladı, ailesini rehin aldı!
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İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla 2 kişiyi yaralamasının ardından çevreye de ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüphelinin bir eve girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay bölgeye gelerek incelemeler yaptı. Ekiplerin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.


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