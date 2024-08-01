Kuaföre silahlı saldırı: 1'i hamile 2 kadın yaralandı
Güngören'de kadın kuaförüne düzenlenen silahlı saldırıda biri hamile iki kadın yaralandı.
Olay, Merkez Mahallesi Kemaliye Sokak'ta bulunan kadın kuaförünün önünde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuaförün önüne gelen kasklı iki kişi yanlarında bulunan silah ile kuaför dükkanına 4 el ateş etti.
Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan biri kuaför dükkanının önünde oturan ve hamile olan Halime E.'nin kalçasına isabet etti. Diğer kurşun ise dükkan sahibi Rukiye K.'nin diz kapağının altına isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, dükkan ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Ekipler, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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