Esenyurt’taki silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:58

Güncelleme: 27.05.2024 - 15:59

Esenyurt Koza Mahallesi’nde dün bir işyerinde alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleşen silahlı saldırıda Alican Bakır (24) yaralanmış, Burak Tatlıdede ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan silahlı saldırıya ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Saldırıda hayatını kaybeden Burak Tatlıdede’nin geçtiğimiz yıl ağustos ayında aynı yere gelerek pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı öğrenildi.

Geçen yıl yaşanan pompalı tüfek dehşetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Tatlıdede’nin yeni tahliye olduğu ve yaşanan saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.