Esenyurt’taki silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
Esenyurt’ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden Burak Tatlıdede’nin geçen yıl aynı yerde pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı ortaya çıktı.
Esenyurt Koza Mahallesi’nde dün bir işyerinde alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleşen silahlı saldırıda Alican Bakır (24) yaralanmış, Burak Tatlıdede ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan silahlı saldırıya ilişkin detaylar da ortaya çıktı.
Saldırıda hayatını kaybeden Burak Tatlıdede’nin geçtiğimiz yıl ağustos ayında aynı yere gelerek pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı öğrenildi.
Geçen yıl yaşanan pompalı tüfek dehşetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Tatlıdede’nin yeni tahliye olduğu ve yaşanan saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- 1 kişi gözaltına alındı
- En az 10 ölü, 39 yaralı!
- Astrologlar değil Buruk ve öğrencileri bildi!
- THY’den açıklama geldi!
- 'Hedef iç çatışma'
- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile ne görüştüğünü açıkladı
- Bahçeli muhalif basını hedef gösterdi
- Fenerbahçe'nin 6 gollü galibiyeti şampiyonluğa yetmedi
- CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru