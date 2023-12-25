Türkiye’nin gündemine oturmuştu: Tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu

Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:17

Güncelleme: 25.12.2023 - 13:17

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke geçtiğimiz günlerde iddianame düzenlenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen’e yönelik 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır’a karşı 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen’ yönelik ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı 'Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit' suçlarından 11’er yıl 9’ar aya kadar hapis cezası talep edildi.