İstanbul'daki 'selam verme' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tekel bayisinde karşılaşmışlar!

Maltepe’de selamını almadığı için arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edilen Celil Paktazel cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'daki 'selam verme' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tekel bayisinde karşılaşmışlar!
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İHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 09:18

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde geçen günlerde Celil Paktazel ile arkadaşı olduğu iddia edilen Murat A. arasında selam vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süren sözlü tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Murat A. kısa süre sonra silahını alarak geri geldi. Tartıştığı arkadaşı Celil Paktezel’e ateş açtı. Celil Paktazel olay sonrası hayatını kaybederken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yaşanan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, ikilinin olay öncesi bir tekel bayisinde karşılaştığı ve kısa süreli sözlü tartışma yaşadığı görülüyor.


Etiketler: #Maltepe

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