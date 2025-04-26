Eşi gözaltına alınan Murat Ongun'dan yeni açıklama: 'Tek korktukları para!'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 18:11

Güncelleme: 26.04.2025 - 18:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen “Saray” talimatlı operasyonda, birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin arasında İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da yer aldı.

Murat Ongun gözaltılara yönelik tepki gösterdiği açıklamasının ardından bir açıklama daha yayımladı. Ongun operasyonun zamanına dikkat çekti.

"HA CUMARTESİ HA PAZARTESİ"

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"Kutsallara, ailelere dahi saldırdıkları bu operasyonu haftasonu yaptılar. Demek ki bu zalimlerin tek korkusu “Ekonomi ve Para Piyasaları”

Tek korktukları PARA!

Bu millet size benzemez. Değerlerini, örfünü, ananesini, kazanımlarını bilir.

Ha cumartesi ha pazartesi!

Korktuğunuz Her Şey Gerçek Olacak."