Avukat Günel gözaltına alınan Murat Ongun'un eşi ile görüştürülmüyor

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:17

Güncelleme: 26.04.2025 - 14:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB yetkilileri ve yakınlarına yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlatıldı. 53 kişilik listede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da yer aldığı öğrenildi. Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, “Bir saat, iki saat içinde 53 kişilik bir gözaltı listesi olduğunu öğrendik. Listede daha önceki operasyonlarda da gözaltına alınan Can Akın Çağlar ile İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten ve İSKİ Genel Müdürü (Şafak Başa) gibi isimler de var... Müvekkilimle görüşmek için az önce geldim. Ancak benim kendisiyle görüşemeyeceğim söylendi. Kendisi dahil hiçbir şüpheli ile görüşemeyeceğim söylendi." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB yetkilileri ve yakınlarına yönelik yeni bir gözaltı dalgası başlatıldı. 53 kişilik listede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da yer aldığı öğrenildi. Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, bu sabah saatlerinde Gözdem Ongun'un kendisini arayarak evlerine polislerin geldiğini haber verdiğini söyledi. Süreçten bu şekilde haberdar olduğunu aktaran Günel, “Bir saat, iki saat içinde 53 kişilik bir gözaltı listesi olduğunu öğrendik. Listede daha önceki operasyonlarda da gözaltına alınan Can Akın Çağlar ile İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten ve İSKİ Genel Müdürü (Şafak Başa) gibi isimler de var” diye konuştu.

Gözdem Ongun’un İBB ile herhangi bir bağı bulunmadığını vurgulayan Günel, gözaltı gerekçesinin, daha önce basında sıkça yer alan Murat Ongun’un kirada kaldığı evin kirasının nasıl ödendiği meselesiyle ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Gözdem Ongun ile görüşmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini anlatan Serkan Günel, kendisine, iki gün önce aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak şüpheli konumuna geldiği için hiçbir şüpheliyle görüştürülmeyeceğinin bildirildiğini kaydetti. Günel, “Savcı tarafından verilen bu talimat karşısında yapabileceğimiz bir şey yok. Bu nedenle Gözdem Ongun için yeni bir avukat görevlendirilecek” dedi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önünde bir açıklama yapan Serkan Günel şunları söyledi:

"GÖZDEM ONGUN İLE GÖRÜŞTÜRMEDİLER''

"Bu sabah saatlerinde müvekkilim Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un beni aramasıyla evine polislerin geldiğini haber vermesiyle bu süreçten haberim oldu. Burada da daha sonra bir saat, iki saat sonra anladık ki 53 kişilik bir liste var bu sefer. Elli üç kişilik bir gözaltı listesi var. İçerisinde daha önceki operasyonda da gözaltına alınan Can Akın Çağlar da var, İBB İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten ve İSKİ Genel Müdürü (Şafak Başa) gibi isimler var. Dolayısıyla bu isimler arasında benim için önemli olan müvekkilim Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un durumuydu. Çünkü daha önce hiçbir şekilde İBB'de çalışmışlığı yok. Herhangi bir şirketinin bir bağı yok İBB'yle. Dolayısıyla bunun tek nedeninin daha önce de basında çokça yer alan Murat Ongun'un kirada kaldığı evin kirasının nasıl ödendiğine ilişkin bir mesele olduğunu düşünüyordum. Kendisiyle görüşmek için az önce Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldim. Ancak benim kendisiyle görüşemeyeceğim söylendi. Kendisi dahil hiçbir şüpheli ile görüşemeyeceğim söylendi. Bunun nedenini sorduğumda iki gün önceki gözaltım ve aynı soruşturmadan şüpheli konumunda olmam olduğu söylendi. Dolayısıyla savcı tarafından verilen bu talimat karşısında yapabileceğimiz bir şey yok. Ben kendisini de avukatlığını üstlenmek durumundaydım ancak bu durumda kendisi için yeni bir avukat bulunacak. Biz de süreci dışarıdan takip edeceğiz. Tahminim yine fazla sayıda insan olması sebebiyle ifadelerin hemen başlamayacağı. Mümkün olan en kısa süre yarındır diye düşünüyorum. Pazartesiden önce de adliyeye bir sevk olacağını tahmin etmiyorum”

ONGUN: HANİ EŞLER ÇOCUKLAR KUTSALDI

Serkan Günel'in dışında avukatlar Kazım Yiğit Akalın ve Yiğit Gökçehan Koçoğlu da gözaltına alınmış, yurt dışı çıkış yasağı konarak serbest bırakılmıştı. Gözaltılarla ilgili Murat Ongun'un sosyal medya hesabından da bir açıklama paylaşıldı. Paylaşımda, "'Sırada ne var' demiştim.

Kutsallara saldırı varmış. Eşim olmaktan başka suçu (!) olmayan kıymetlimi, çocuklarımın yanında şafak vakti gözaltına aldınız. Hani eşler, çocuklar kutsaldı? Hani onlar, siyasi kavgalardan muaftı? Vicdansızsınız! Dostlarım; babaları cezaevinde, anneleri nezarethanede olan çocuklarımı yalnız bırakmayın." denildi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ongun'un avukatının da aralarında olduğu avukatlar gözaltına alınmıştı. Avukatlar gözaltı işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.