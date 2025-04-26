Eşi Gözdem Ongun da gözaltına alınmıştı... Murat Ongun'dan ilk açıklama: 'Hani eşler, çocuklar kutsaldı?'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:44

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen “Saray” talimatlı operasyonda, aralarında İstanbul Su ve Kanalizasyon Müdürü (İSKİ) Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu 50 kişi daha gözaltına alındı.

53 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 50 isim gözaltına alındı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gülten, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

GÖZDE ONGUN VE CAN AKIN ÇAĞLAR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözde Ongun ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da var.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya da gözaltına alınanlar arasında.

MURAT ONGUN DOSTLARINA SESLENDİ

Eşi gözaltına alınan Murat Ongun, yaptığı son açıklama ile dostlarına seslendi.

“Hani eşler, çocuklar kutsaldı?” diyen Ongun, “Dostlarım; babaları cezaevinde, anneleri nezarethanede olan çocuklarımı yalnız bırakmayın” dedi.

Ongun’un paylaşımı şöyle:

"'Sırada ne var' demiştim.

Kutsallara saldırı varmış.

Eşim olmaktan başka suçu (!) olmayan kıymetlimi, çocuklarımın yanında şafak vakti gözaltına aldınız.

Hani eşler, çocuklar kutsaldı?

Hani onlar, siyasi kavgalardan muaftı?

VİCDANSIZSINIZ!

Dostlarım; babaları cezaevinde, anneleri nezarethanede olan çocuklarımı yalnız bırakmayın."