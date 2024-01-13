Eşi haber alamayınca gerçek ortaya çıktı: Asansör boşluğuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
Arnavutköy’de asansör bakımı yaptığı esnada dengesini kaybederek boşluğa düşen teknisyen hayatını kaybetti. Yaşanan durum eşinin kendisini arayıp ulaşamayınca çalıştığı firmayı araması sonucu ortaya çıktı.
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Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında; 6 katlı tekstil firmasında asansör bakımı çalışması yapan Mustafa Ergün (35) isimli teknisyen, dengesini kaybetmesi sonucu asansör boşluğuna düştü.
O sırada kendisini arayan eşi, Ergün’e ulaşamayınca çalıştığı firmayı aramasıyla durum ortaya çıktı. Çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Ekiplerce yapılan kontrolde Ergün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa Ergün’ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
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